Masterchef, eliminata la bresciana Laura Tampellini

La vicinanza di casa non fa troppo bene ai bresciani in gara a Masterchef. Entrambi inseriti nella brigata blu, patiscono la sconfitta al termine della prova in esterna girata nella suggestiva cornice del parco delle Terme di Darfo Boario (e trasmessa ieri sera su Sky Uno), e devono quindi giocarsi la permanenza al pressure test. Uno scoglio, questo, sul quale Laura Tampellini – 29enne di Gambara – scivola rovinosamente (in senso figurato): «Togliti il grembiule, devi abbandonare il programma» tuona lapidario lo chef Antonino Cannavacciuolo, che nella circostanza critica un’imperfetta frittura delle empanadas.

L’altro bresciano

Nemmeno il conterraneo Samuele Uva brilla nella corsa contro il tempo (40 minuti a disposizione) per cucinare uno dei principali piatti noti in Sudamerica e accompagnarlo con una salsa a piacere. «Dici di continuo di voler emergere, ma così non si va avanti» lo riprendono in coro gli altri giudici Bruno Barbueri e Giorgio Locatelli. Ad ogni modo, pur a fatica, il 19enne di Desenzano può salire in balconata e, sfuggendo per un pelo alla seconda eliminazione di fila, continuare a coltivare il sogno di aggiudicarsi la vittoria nel cooking-show. E ora le «nostre» speranze sono solo affidate a lui, l'unico portacolori della provincia rimasto nella masterclass.

Cartolina camuna

La tappa nella Valle dei Segni, insomma, non ha portato grande fortuna ai concorrenti bresciani. Anche se quanto immortalato dalle telecamere di Masterchef si è rivelato un bellissimo biglietto da visita per la realtà camuna. Possono quindi ampiamente gioire gli attori dietro le quinte (il Consorzio Thermae & Ski Vallecamonica, il Comune di Darfo Boario Terme, le stesse Terme di Boario SPA, l’Istituto Alberghiero Olivelli-Putelli e l’Associazione Ristoratori di Valle Camonica-Sebino) che, uniti nella valorizzazione del territorio, nei mesi scorsi si sono adoperati affinché durante la registrazione – tenuta a lungo segreta da contratto – non ci fossero intoppi.

I menù

Dopo un rilassante pomeriggio trascorso nel centro benessere, gli sguardi appagati delle quindici coppie della zona pronte a festeggiare le proprie nozze d'oro testimoniano come i menù a tema anni Settanta preparati dagli aspiranti cuochi amatoriali – e serviti nel padiglione Antica Fonte da otto alunni dall’Istituto Alberghiero Olivelli-Putelli – fossero gustosi: da un lato tagliolini paglia e fieno e lo zuccotto alla crema pasticciera per la brigata blu; dall'altro il celebre cocktail di gamberi e l'anatra all'arancia per quella rossa.

Emozione

Dalla gioia dei commensali per la piacevole cena con consumata alle lacrime per l'uscita anticipata dalla trasmissione di Laura: «Sono comunque felice del viaggio che ho fatto – il messaggio con cui si congeda la bresciana, attualmente disoccupata –: ringrazio chi l’ha condiviso con me. Adesso tocca a me trovare la mia strada». E, una volta fuori, affida poi al profilo Instagram una riflessione rivolta a chi, tramite il piccolo schermo, l'ha sostenuta: «Vi auguro di scoprire ogni volta una versione migliore di voi stessi».