È dell’istituto Golgi la scatola del panettone più buono del mondo

La quinta D e la quinta G dell’istituto Golgi di Brescia hanno vinto il concorso per la realizzazione del packaging ufficiale del vincitore della Coppa del Mondo del Panettone.

Le due classi hanno partecipato al bando di ArteCarta, sotto la guida della professoressa Federica Di Meco, conquistando il primo posto. Nei giorni scorsi è avvenuta la cerimonia di premiazione svoltasi nella splendida cornice di Palazzo Castiglioni a Milano, alla presenza di maestri pasticceri provenienti da tutto il mondo e due studentesse sono state premiate.

Una delle confezioni disegnate dal Golgi © www.giornaledibrescia.it

Gli altri premi

Il premio della giuria è andato Linda Sandrini per aver compreso il progetto di Coppa del Mondo del Panettone nella sua completezza in quanto evento internazionale capace di valicare i confini italiani. La scelta di raccontare i diversi paesi attraverso i monumenti che li rappresentano interpretando il panettone come metafora e raccontare l’eccellenza italiana nel mondo.

Menzione speciale a Sara Merigo per l’originalità e la creatività guardando oltre il tradizionale concetto del Natale. Partendo da una riflessione ispirata allo stile degli anni Settanta e Ottanta ha progettato un packaging colorato e originale.

A Roma

Il 7 dicembre il Panettone più buono del Mondo, nella sua nuova veste grafica, è stato presentato a Roma al salone d’onore del Coni a Roma per la premiazione dei vincitori di Italian open Water tour.

La versione Rossa sarà utilizzata in Spagna, a Tonatiuh Cortes è andato il titolo per il miglior panettone tradizionale, in Italia la versione Blu.