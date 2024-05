Alessandro Borghese a Brescia per la «Chef Challenge»

Sarà Brescia l’arena della «Chef Challenge» organizzata da H&H Lifestyle, storico brand del Gruppo Pengo Spa e partner di Coin, in programma per venerdì 10 maggio alle 18 allo store di Brescia (Corso Magenta, 2). Nella gara culinaria che unirà passione, creatività e gusto, quattro coppie di cuochi lotteranno per conquistare il palato dello chef Alessandro Borghese, giudice e conduttore della competizione.

Nato a San Francisco nel 1976, Borghese è uno degli chef più famosi d’Italia. Protagonista indiscusso del successo della cucina in televisione, è riuscito a far avvicinare e appassionare un pubblico sempre più variegato all’arte culinaria italiana. È stato uno dei tre giudici dell’edizione italiana di Junior MasterChef e conduce Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, Alessandro Borghese Kitchen Sound e Alessandro Borghese Celebrity Chef. Definito lo chef «Rock&Social», è stato premiato più volte per la sua cucina legata alla qualità, dove tradizione e innovazione diventano metodo, stile, arte e gusto. Il teatro delle sue creazioni nella ristorazione è il suo ristorante «Alessandro Borghese – il lusso della semplicità», presente a Milano e da giugno 2022 anche a Venezia.

Una filosofia, quella del «lusso della semplicità» che si sposa alla perfezione con i valori di H&H Lifestyle: dall’incontro tra la l’esperienza del brand e la professionalità dello chef Alessandro Borghese, è nata infatti una linea di prodotti - tutti accompagnati da consigli, suggerimenti, illustrazioni, ricette e segreti - perfetti per rendere la cucina di tutti i giorni speciale e gustosa.

Oltre a giudicare la gara e le creazioni delle squadre, chef Borghese incontrerà pubblico e fan, dando agli appassionati di gastronomia l'opportunità di scambiare opinioni, ricevere consigli e condividere la loro passione per la cucina con uno dei nomi più illustri del panorama culinario italiano. Tra i partecipanti alla sfida di cucina, anche gli studenti dell’istituto «Andrea Mantegna», rinomata scuola alberghiera di Brescia.