A Zone la casa del commiato diventa un caso

Scontro sulla sala del commiato a Zone. La partita si sposta nelle aule del Tar e ora sarà una verifica tecnica a chiarire se la struttura comunale sia davvero in regola.

Con l’ordinanza pubblicata il 13 febbraio, il Tribunale amministrativo regionale di Brescia ha infatti disposto un accertamento affidato all’Ats, rinviando la discussione al 25 marzo. A presentare ricorso è stata un’agenzia funebre, che ha impugnato il regolamento approvato dal Consiglio comunale nell’ottobre 2025 per l’utilizzo della sala del commiato, insieme alla delibera che ha approvato convenzione e rimborso spese.

Il ricorso

Secondo la società, consentendo alle imprese di onoranze funebri di utilizzare la struttura, il Comune di Zone finirebbe per svolgere un’attività che non gli compete. Il Tar, però, mette subito un primo punto fermo, osservando che allo stato «appare dubbio il rilievo secondo cui l’ente eserciterebbe un’attività funebre», richiamando la «netta distinzione tra “sala del commiato” e “casa funeraria”», che ha «funzioni assai più articolate» . Il vero nodo, per i giudici, è un altro.

Il parere del Tar

Nell’ordinanza si sottolinea come venga messo in dubbio che la sala disponga «dei requisiti propri delle camere mortuarie», come previsto dall’articolo 67 bis della legge regionale 33/2009.

Un aspetto che, si legge ancora, ha «intuibili implicazioni igienico-sanitarie». Per questo il Tribunale ha disposto una verifica tecnica: l’Ats dovrà accertare, anche «mediante sopralluogo in contraddittorio con le parti», se la sala del commiato del Comune di Zone disponga «di tutti i requisiti» richiesti dalla normativa. La relazione dovrà essere depositata entro il 18 marzo. Solo dopo l’esito della verifica il Tar potrà decidere nel merito.