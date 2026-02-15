Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

A Zone la casa del commiato diventa un caso

Andrea Cittadini
Il Tar interviene dopo il ricorso di un’agenzia funebre e ora Ats dovrà stabilire se la struttura rispetta tutti i requisiti
Un feretro su un carro funebre
Un feretro su un carro funebre
AA

Scontro sulla sala del commiato a Zone. La partita si sposta nelle aule del Tar e ora sarà una verifica tecnica a chiarire se la struttura comunale sia davvero in regola.

Con l’ordinanza pubblicata il 13 febbraio, il Tribunale amministrativo regionale di Brescia ha infatti disposto un accertamento affidato all’Ats, rinviando la discussione al 25 marzo. A presentare ricorso è stata un’agenzia funebre, che ha impugnato il regolamento approvato dal Consiglio comunale nell’ottobre 2025 per l’utilizzo della sala del commiato, insieme alla delibera che ha approvato convenzione e rimborso spese.

Il ricorso

Secondo la società, consentendo alle imprese di onoranze funebri di utilizzare la struttura, il Comune di Zone finirebbe per svolgere un’attività che non gli compete. Il Tar, però, mette subito un primo punto fermo, osservando che allo stato «appare dubbio il rilievo secondo cui l’ente eserciterebbe un’attività funebre», richiamando la «netta distinzione tra “sala del commiato” e “casa funeraria”», che ha «funzioni assai più articolate» . Il vero nodo, per i giudici, è un altro.

Il parere del Tar

Nell’ordinanza si sottolinea come venga messo in dubbio che la sala disponga «dei requisiti propri delle camere mortuarie», come previsto dall’articolo 67 bis della legge regionale 33/2009.

Un aspetto che, si legge ancora, ha «intuibili implicazioni igienico-sanitarie». Per questo il Tribunale ha disposto una verifica tecnica: l’Ats dovrà accertare, anche «mediante sopralluogo in contraddittorio con le parti», se la sala del commiato del Comune di Zone disponga «di tutti i requisiti» richiesti dalla normativa. La relazione dovrà essere depositata entro il 18 marzo. Solo dopo l’esito della verifica il Tar potrà decidere nel merito.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
casa del commiatocomune di ZoneTar di BresciaZone
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario