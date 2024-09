Carabinieri in tenuta antisommossa in zona viale Venezia

Tensione fuori da una casa in zona viale Venezia a Brescia, dove i carabinieri Api (Aliquote di primo intervento) in tenuta antisommossa e gli agenti della Polizia penitenziaria hanno bloccato una strada fino a poco dopo le 14. È successo in via Naviglio Grande, per l'esattezza tra via Costantino Quaranta e via Luca Marenzio.

Al momento non è ancora chiara la natura dell'operazione, se si tratti di alcuni controlli o se le forze dell'ordine stessero cercando qualcuno barricato in casa.

La presenza dei militari ha attirato l'attenzione dei residenti - © www.giornaledibrescia.it

La situazione concitata ha attirato, però, molti curiosi e spaventato i residenti.