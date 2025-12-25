Giornale di Brescia
Zelensky per Natale: «Abbiamo tutti un sogno, la pace per l’Ucraina»

Il presidente evoca anche Putin: «Esprimiamo un desiderio: “Che muoia”, ognuno di noi potrebbe pensare tra sé e sé. Ma quando ci rivolgiamo a Dio, chiediamo qualcosa di più grande»
Volodymyr Zelensky nel discorso di Natale
Volodymyr Zelensky nel discorso di Natale
Il Presidente Volodymyr Zelensky ha salutato gli ucraini alla vigilia di Natale, affermando che, «nonostante tutte le sofferenze che ha portate», la Russia non è in grado di «occupare» ciò che più conta: l'unità dell'Ucraina.

Zelensky si è anche augurato la morte di Putin, senza chiamare esplicitamente il presidente russo per nome, definendola un «sogno condiviso» degli ucraini. «Celebriamo il Natale in un momento difficile. Purtroppo, non tutti siamo a casa stasera. Purtroppo, non tutti hanno ancora una casa. E purtroppo, non tutti sono con noi stasera. Ma nonostante tutte le sofferenze portate dalla Russia, non è in grado di occupare o bombardare ciò che più conta. Questo è il nostro cuore ucraino, la nostra fiducia reciproca e la nostra unità», ha detto Zelensky. «Oggi condividiamo tutti un sogno. Ed esprimiamo un desiderio, per tutti noi. “Che muoia”, ognuno di noi potrebbe pensare tra sé e sé. Ma quando ci rivolgiamo a Dio, ovviamente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l'Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa. E la meritiamo», ha detto Zelensky nel suo discorso per la vigilia.

Nel suo discorso, Zelensky ha anche affermato che «in questo momento gli ucraini pregano per tutti coloro che sono in prima linea: che tornino vivi. Per tutti coloro che sono prigionieri: che tornino a casa. Per tutti i nostri eroi caduti che hanno difeso l'Ucraina a costo della loro vita. Per tutti coloro che la Russia ha costretto all'occupazione e alla fuga. Per coloro che stanno lottando ma non hanno perso l'Ucraina dentro di sé, e quindi l'Ucraina non li perderà mai».

Questo è il terzo Natale che l'Ucraina celebra il 25 dicembre, secondo il calendario gregoriano occidentale, insieme all'Occidente, dopo aver deciso due anni fa di abbandonare il calendario giuliano antico di molte altre chiese ortodosse, come quella russa, che celebrano invece il Natale il 7 gennaio.

Argomenti
guerra in Ucraina
