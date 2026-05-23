Da WhatsApp a Instagram, tutti i modi per comunicare con il GdB

I canali per comunicare con il Giornale di Brescia sono davvero moltissimi: si sono progressivamente ampliati nel tempo, seguendo l’evoluzione degli strumenti digitali e delle abitudini di fruizione dell’informazione. Oggi il dialogo tra lettori e redazione passa attraverso social network, servizi di messaggistica, spazi partecipativi sul sito e canali più tradizionali, in un sistema di comunicazione continuo. Eccoli tutti.

Una delle modalità più immediate per accedere ai contenuti è Instagram . Nei commenti ai post, scrivendo la parola «link» , gli utenti ricevono direttamente in messaggio privato il collegamento all’articolo relativo. Il sistema è pensato per facilitare la lettura senza dover cercare manualmente il contenuto.

Sempre su Instagram, la sezione delle «ultime notizie» è accessibile attraverso il link presente in bio. Da lì si apre un’area aggiornata con gli articoli più recenti pubblicati dal giornale.

Accanto a questo, i canali «breaking» su Instagram e Facebook hanno una funzione specifica: vengono utilizzati esclusivamente per notizie in tempo reale e di servizio, senza contenuti di approfondimento o di altro tipo, con l’obiettivo di garantire rapidità e immediatezza nella comunicazione delle informazioni più urgenti.

I canali broadcast

Spazi partecipativi sul sito e interazione diretta

Un altro punto centrale della comunicazione è rappresentato dalla rubrica «Di’ la tua», pubblicata quotidianamente sul sito del Giornale di Brescia. Si tratta di uno spazio dedicato alle opinioni dei lettori e delle lettrici, che possono contribuire al dibattito pubblico votando i temi proposti dalla redazione.

Gli stessi contenuti vengono rilanciati anche attraverso il canale WhatsApp e nelle storie di Instagram, ampliando così la possibilità di partecipazione.

In questo ambito rientrano anche i messaggi diretti su Instagram e Facebook, utilizzati per segnalazioni, richieste o contributi. Si tratta di un canale di comunicazione più informale e immediato, senza mediazioni strutturate.

Lettere al direttore tra tradizione e contatti digitali

Accanto ai canali digitali resta attiva la sezione delle lettere al direttore, che mantiene una struttura più tradizionale. Le lettere possono essere inviate all’indirizzo postale «Lettere al direttore», Giornale di Brescia, via Solferino 22, 25121 Brescia.

Sono accettati anche l’invio via fax al numero 030.292226 e via e-mail all’indirizzo lettere@giornaledibrescia.it. Questo spazio conserva una funzione di confronto diretto e strutturato con la direzione del giornale, con modalità più riflessive rispetto alla comunicazione immediata dei social.

WhatsApp e Telegram per aggiornamenti continui

Tra i canali più utilizzati per la diffusione delle notizie in tempo reale c’è WhatsApp. Il numero 3895424471 permette di entrare in contatto con la redazione per segnalazioni e informazioni, mentre il canale dedicato è pensato per la ricezione diretta degli aggiornamenti.

A questo si aggiunge il canale Telegram, che svolge una funzione analoga: la diffusione rapida delle notizie principali e degli aggiornamenti più rilevanti, con un flusso costante di contenuti selezionati dalla redazione.