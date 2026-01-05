Giornale di Brescia
Voli cancellati da Socotra: bloccati 650 turisti, di cui 100 italiani

Lo spazio aereo dell’arcipelago in Yemen è stato chiuso a causa delle tensioni geopolitiche con Emirati arabi e Arabia Saudita
Socotra - Foto Sara Melotti
Socotra - Foto Sara Melotti
Un gruppo di 650 turisti di cui circa 100 italiani sono rimasti bloccati a Socotra, nell’arcipelago dello Yemen. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, lo spazio aereo del territorio è stato chiuso a causa delle tensioni geopolitiche tra Yemen, Emirati arabi e Arabia Saudita. Le conseguenze sono stati la cancellazione di tutti i voli e notevoli disagi per i turisti. 

La situazione

Un risveglio dalle vacanze poco piacevole che sta portando non solo attese snervanti, ma anche timori, come era successo a maggio 2024. A quanto si apprende l’unico collegamento possibile tra l’isoletta e il resto del mondo è quello della compagnia aerea Air Arabia, con partenza da Abu Dhabi, che al momento però è sospeso.

Il conflitto

Socotra è un arcipelago di quattro isole che si trova nell’oceano Indiano, a un centinaio di chilometri dalla Somalia e a sud dello Yemen, a cui appartiene. Dallo scoppio della guerra civile in Yemen nel 2014 l’isola è al centro delle tensioni geopolitiche: durante il conflitto il gruppo armato degli Houthi è riuscito a controllare un’ampia porzione del territorio, risparmiando l’isola. Oggi, seppur estranea alla guerra, Socotra risente delle tensioni tra i due Paesi

