Vocazioni in crisi, quest’anno nessun nuovo prete a Brescia

Era già successo nel 2014. Nel 2023 erano stati sette, in Seminario 19 ragazzi. Sacerdoti in continuo calo: nel 2040, secondo le proiezioni, solo 212 saranno operativi

Un momento della celebrazione di consacrazione dei nuovi sacerdoti - © www.giornaledibrescia.it

Se utilizzassimo criteri mondani (dai quali peraltro papa Francesco mette sempre in guardia) dovremmo scattare una fotografia impietosa della Chiesa bresciana (e non solo di quella): i preti sono sempre meno, sempre più vecchi e il tutto in una società secolarizzata che pensa di poter far a meno di loro. Come se non bastasse, a giugno non verrà ordinato nessun nuovo prete; un’annata senza «novelli», com’era già accaduto nel 2014, unico precedente. Fortunatamente i parametri della Chiesa non sono