Giornale di Brescia
Cronaca

Vobarno, ha un malore e si accascia a terra: morto un 74enne

Erik Fanetti
È successo lungo via Comunale Fontane, a Teglie di Vobarno: nonostante i tempestivi soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare
I carabinieri intervenuti sul posto - © www.giornaledibrescia.it
Uomo di 74 anni è morto nella serata di oggi, venerdì 13 febbraio, a causa di un grave malore che lo ha colpito lungo via Comunale Fontane, a Teglie di Vobarno.

Nonostante i tempestivi soccorsi prestati dai volontari dell’Anc di Roè, intervenuti con un’ambulanza, e dall’elisoccorso di Brescia, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco che lo ha fatto accasciare a terra. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Salò.

Argomenti
maloreVobarno
