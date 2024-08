Vivere in camere-sgabuzzino e immobili ammalorati

Nada El Khattab

Le brutte sorprese dei ragazzi fuori sede: «Di solito le magagne si scoprono dopo»

Linda Anelli, 23enni - © www.giornaledibrescia.it

Affitti alle stelle, abitazioni non a norma di legge, elettrodomestici mal funzionanti e camere grandi quanto uno sgabuzzino. Questa è la situazione di alcuni alloggi della città per gli studenti fuori sede, dove tra una perdita di acqua e prezzi alti, la vita diventa ingestibile. Per qualcuno questa situazione «è abbastanza comune a tutte le città universitarie», per altri «non è una cosa all’altezza di una città ex capitale della cultura italiana». «La mia esperienza iniziale da fuori sede a B