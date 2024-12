Visit Erbusco: il portale dove scoprire tutto il fascino del borgo

Scoprire il territorio, approfittando dei tempi più dilatati tipici delle festività. Erbusco, anche nel periodo tra Natale, Capodanno e l’Epifania, è un borgo tutto da vivere. Alle cantine, fiore all’occhiello del Franciacorta Docg, si uniscono tante piccole perle ancora oggi poco conosciute . Per non perdersi nulla di quanto offrono Erbusco e le sue frazioni, di Zocco e Villa Pedergnano, l’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco è sbarcata ufficialmente sul web.

Il bando «Programma di sviluppo rurale 2014-2020» di Regione Lombardia ha consentito l’apertura del portale www.visiterbusco.it. Chiaro l’obiettivo per l’Amministrazione, dalla scorsa estate guidata dal sindaco Mauro Cavalleri: «Vogliamo valorizzare le ricchezze enoculturali di questa terra millenaria. Visit Erbusco è più di un’idea: rappresenta l’inizio di una collaborazione più ampia con associazioni e risorse locali. Insieme, ci impegneremo a offrire un’esperienza turistica unica, catturando l’essenza di Erbusco attraverso innovazione, sinergie e una crescita sostenibile».

Il sito centralizza tutte le informazioni su attrazioni, eventi, itinerari, strutture ricettive e ristoranti a Erbusco: un punto di riferimento autorevole per i visitatori che vogliono scoprire le bellezze del luogo. Non solo turisti, comunque: il portale si rivolge anche ai residenti, promuovendo le iniziative culturali, sportive e di intrattenimento della città, come certificata dall’apposito titolo onorifico firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giusto due anni fa.

«Il progetto - aggiungono dall’Amministrazione - non conosce confini. È la promessa di un turismo che abbraccia la scoperta, la bellezza e i sapori autentici. Visit Erbusco è il cuore pulsante di un’accoglienza calorosa per i viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo». Per queste giornate festive ci sono percorsi ciclopedonali tematici, guidati da una mappa online con tutti i sentieri percorribili: itinerari naturalistici, storico-culturali e architettonici. Non solo: a ogni monumento significativo del territorio è dedicata una scheda ad hoc, con video realizzati grazie all’uso di droni, per un’immediata visione d’insieme.