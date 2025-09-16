Violenza sessuale su minore in Romania, arrestato latitante a Brescia

Nei giorni scorsi gli uomini della Squadra mobile della Questura hanno arrestato un 38enne cittadino del Bangladesh, regolare sul territorio nazionale e residente a Brescia, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità romene. L’uomo era già stato condannato dal Tribunale di Bucarest per violenza sessuale ai danni di un minore e risultava ricercato ai fini di estradizione e consegna.

Il ricercato è stato rintracciato nel capoluogo e accompagnato negli uffici di via Botticelli per l’esecuzione del provvedimento. Dopo le procedure di identificazione è stato trasferito al carcere di Canton Mombello, dove resterà in attesa di essere consegnato alla Romania.

Secondo quanto riferito dalla Questura, l’operazione rappresenta un esempio concreto di cooperazione internazionale di polizia e giustizia, resa possibile dalla tempestiva collaborazione tra le autorità italiane e quelle europee.

Parallelamente sono in corso indagini per chiarire le modalità di ingresso in Italia del 38enne e per accertare eventuali legami con circuiti criminali che possano aver favorito il suo soggiorno a Brescia. Il questore Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno dell’uomo.