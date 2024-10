Violenza e aggressioni a Brescia: «Ma non chiamatele baby gang»

La Loggia ha affrontato il tema con l’Università degli Studi di Brescia. Muchetti: «La chiave deve essere multidisciplinare»

Una rissa tra due giovani in piazza Vittoria con il tifo attorno. Insulti, minacce e auto danneggiate in piazzale Arnaldo. Urla di rabbia e una lite furibonda dopo aver lanciato e rotto bottiglie di birra (in vetro), sventolate per destare paura o ottenere qualcosa. Sono alcune scene di una Brescia che negli ultimi due anni spesso si sveglia con notizie di cronaca su minorenni (o under 20) descritti come violenti, aggressivi o autori di piccoli reati. Episodi spesso classificati sotto la definiz