Violenza di genere, una bresciana per la campagna nazionale della Polizia

Sara Panella, 18enne studentessa del Perlasca di Vobarno, è autrice e volto del manifesto «Ne basta una»

Ne basta una, "Sara ci mette la faccia"

Semplice, come deve essere un messaggio destinato a persone di tutte le età. Immediato, perché anche uno sguardo distratto deve coglierlo. E comunque profondo, per suscitare la riflessione e raggiungere lo scopo che si prefigge. «Ne basta una» è il manifesto, realizzato dalla 18enne studentessa di grafica al Perlasca di Vobarno Sara Panella, che la Questura di Brescia ha scelto per la propria campagna social contro la violenza di genere e che da Brescia sarà proposta anche alla Polizia di Stato