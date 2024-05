Violenta la sorella per tre anni: «Era il prezzo per averla portata in Italia»

Gli abusi si sarebbero consumati tra il 2017 e il 2020, a subirli una ragazzina di 15 anni

Il tribunale di Brescia

Per almeno tre anni ha preteso che sua sorella saldasse il suo «debito». Dal 2017 al 2020 le ha chiesto, senza lasciarle alternativa, che soddisfacesse i suoi appetiti più beceri per ripagare l’opportunità che le aveva concesso: per averla portata in Italia dall’Africa, per averle consentito di lasciare il Ghana e di barattare la povertà senza futuro con una vita di stenti e qualche chance. La denuncia Agli inquirenti che hanno raccolto le sue testimonianze e aperto un fascicolo per violenza ses