Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Violazioni sulla sicurezza, sospesa un’attività di articoli natalizi

Denunciato il titolare del negozio di via Corsica a Brescia, che vende anche fuochi d’artificio
Un carabiniere del Nucleo Ispettorato del lavoro
Un carabiniere del Nucleo Ispettorato del lavoro
AA

Vendita di articoli natalizi e fuochi d'artificio: sospesa un’attività a Brescia per gravi violazioni sulla sicurezza e denunciato il titolare.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Brescia, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil), hanno effettuato controlli straordinari sugli esercizi commerciali, finalizzati alla tutela della sicurezza dei lavoratori e dei consumatori nel periodo delle festività.
Nel corso delle verifiche è stato controllato un negozio situato in via Corsica.

Il legale rappresentante dell’attività è stato denunciato per plurime violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui la mancata valutazione dei rischi, l’inosservanza delle disposizioni sui luoghi di lavoro, l’omessa formazione dei lavoratori e il mancato svolgimento delle visite mediche obbligatorie.

Alla luce di tutto questo, è arrivata una multa da 29mila euro. Contestualmente, il personale del Nil ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 2.500 euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
negozio chiuso
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario