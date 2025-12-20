Violazioni sulla sicurezza, sospesa un’attività di articoli natalizi

Vendita di articoli natalizi e fuochi d'artificio: sospesa un’attività a Brescia per gravi violazioni sulla sicurezza e denunciato il titolare.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Brescia, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil), hanno effettuato controlli straordinari sugli esercizi commerciali, finalizzati alla tutela della sicurezza dei lavoratori e dei consumatori nel periodo delle festività.

Nel corso delle verifiche è stato controllato un negozio situato in via Corsica.

Il legale rappresentante dell’attività è stato denunciato per plurime violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui la mancata valutazione dei rischi, l’inosservanza delle disposizioni sui luoghi di lavoro, l’omessa formazione dei lavoratori e il mancato svolgimento delle visite mediche obbligatorie.

Alla luce di tutto questo, è arrivata una multa da 29mila euro. Contestualmente, il personale del Nil ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 2.500 euro.