Violazione di obblighi autorizzativi, sotto sequestro un distributore di benzina sul Garda

Un intero distributore di benzina sotto sequestro e oltre 4mila litri di carburante bloccati. È l’esito di un’indagine della Guardia di Finanza di Brescia intervenuta sulla sponda bresciana del lago di Garda. Contestata al titolare del distributore la violazione amministrativa degli obblighi autorizzativi previsti dalle leggi della Regione Lombardia.

«Si tratta di distributore di carburante ad uso nautico che presentava potenziali criticità in materia autorizzativa ed ambientale, nei cui confronti è stata orientata l’azione di controllo» spiegano le Fiamme gialle.

Il gestore del distributore avrebbe ottenuto un concreto vantaggio, in quanto ha evitato di effettuare importanti lavori strutturali e di messa in sicurezza dell’impianto (tra i quali la sostituzione dei serbatoi interrati contenenti il carburante) necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare la specifica attività. La violazione in questione ha fatto scattare il sequestro cautelativo dell’impianto e del carburante in giacenza, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 80.000.