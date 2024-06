Vincenzo Regis e Saturnino in piazza Loggia per l’ultimo atto di «Brescia For Charity»

Rotary Club Brescia Sud Ovest Maclodio quest’anno festeggia i suoi 20 anni e regala una serata di divertimento alla città. Il 6 giugno in piazza della Loggia si terrà il capitolo finale della Brescia For Charity, la raccolta fondi cominciata l’1 maggio che ha l’obiettivo di raccogliere 250mila euro da donare a dieci associazioni del territorio: «Volevamo lasciare un segno con un evento diverso da quelli con cui negli anni abbiamo donato 2 milioni di euro per le associazioni - ha detto il presidente del Club Marco Gambarini - . L’idea era creare un format, una serata da condividere con la città per sottolineare quanto già si fa a Brescia per il sociale».

Il 6 giugno (lo spettacolo avrà inizio alle 21) sul palco tanti volti noti dello spettacolo fra cui l’attore e comico Gianluca Fubelli (in arte Scintilla), Vincenzo Regis e il musicista Saturnino. A presentare l’evento Maddalena Damini e Mattia Stanga. Tutti gli artisti coinvolti devolveranno il proprio cachet alla raccolta benefica.