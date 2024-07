Frontale in galleria a Villanuova, tre feriti

Tre persone sono finite in ospedale a Villanuova sul Clisi, a causa di un incidente avvenuto nel sottopasso che anticipa lo svincolo, provenendo dalla tangenziale valsabbina. Nello scontro, avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 15, sono state coinvolte due persone che viaggiavano su una Opel Meriva ed una terza persona a bordo di un furgone.

La dinamica

L’esatta dinamica è al vaglio dei Carabinieri del Radiomobile salodiano, intervenuti sul posto con una delle loro pattuglie. Secondo una prima ricostruzione, il furgone stava viaggiando in direzione di Brescia. Era entrato in galleria per una trentina di metri, quando si è trovato la Opel di fronte il cui conducente, forse confuso nell’entrare a sua volta in galleria dalla parte opposta, viaggiava contromano. Inevitabile lo scontro, frontale.

Il furgone ha tenuto la traiettoria, la Oper invece è rimbalzata all’indietro in testacoda fermandosi sull’altra corsia.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Salò, i volontari delle ambulanze da Roè, Nuvolento e Bedizzole, oltre alle due «motomediche» dell’Anc.

Nessuno per fortuna si sarebbe ferito in modo grave: a destare maggiori preoccupazioni, almeno in un primo momento, il guidatore del furgone, cardiopatico.



La strada è rimasta bloccata a lungo, con gli agenti della Locale della Valle Sabbia a gestire il traffico dalla parte di Villanuova, mentre non c’era nessuno a deviare il traffico a Vobarno.