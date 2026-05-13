Villachiara, i tornei di calcio inaugurano la nuova tribuna coperta

Dopo due stagioni di attesa, sabato, si torna a giocare sul prato verde del centro sportivo «Giacomo Favalli», casa dell’Asd Villaclarense, amatissima squadra di calcio locale. L’occasione è rappresentata dalle finali dei tornei post season delle categorie Allievi e Juniores, mentre da lunedì scatterà il torneo «Memorial Battista Trioni», storico presidente gialloverde.

I lavori per il rifacimento della struttura, con copertura dell’attuale tribuna e spazio eventi , sono stati affidati all’architetto Andrea Benedetti. A dire il vero manca ancora qualche ritocco, ma ormai ci siamo. L’imponente opera di restyling , impostata per esaltare le potenzialità del manufatto e dello spazio circostante, utilizzato per le numerose feste che animano l’estate, rientra nel più ampio progetto «Dal foro al fiume Oglio: strategia per la sostenibilità di Villachiara» , finanziato attraverso i fondi del Pnrr. Il Comune ha ottenuto un contributo di 1,6 milioni di euro per una serie di azioni finalizzate al rilancio sociale e culturale del paese.

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Gli spalti

Le nuove tribune, possono ospitare 205 spettatori e sorgono sul sedime dell’attuale fabbricato, che è stato interamente demolito. Il costo totale dell’intervento è di 537.234 euro. Il progetto è caratterizzato da una parte di manufatto in calcestruzzo a vista, mentre la tettoia è stata realizzata con travi e pilastri in acciaio, zincate e verniciate.

La nuova copertura sugli spalti

La copertura viene sorretta da pilastri a sezione circolare e andamento rastremato dalla base sino alla punta. A completamento sono stati installati pannelli sandwich coibentati, per ridurre l’aumento della temperatura durante il periodo estivo.

Gli altri spazi

I nuovi ambienti realizzati al di sotto della tribuna comprendono: un bar, una sala polifunzionale, una sala per conferenze, convegni e per la formazione, un magazzino, servizi igienici con vano deposito ed impianti. L’impianto idrico è stato progettato per garantire un’adeguata fornitura di acqua calda e fredda, con particolare attenzione all’efficienza energetica. L’impianto di riscaldamento è esclusivo della stanza polifunzionale e costituito da una pompa di calore trial split caratterizzato da una unità esterna e tre unità interne di emissione del calore della tipologia a parete.

Soddisfazione

Come ha spiegato la sindaca, Maria Laura Bonfiglio: «L’obiettivo è regalare alla nostra comunità un manufatto funzionale, sicuro, rispondente alle normative vigenti in termini di sicurezza sismica, sostenibile e confortevole».