Villa Carcina, ubriaco fugge su auto rubata e si scontra con la Locale

L’auto, rubata, passa attraverso il portale per la lettura delle targhe di via San Lorenzo. E scattano tutte le segnalazioni del caso. Villa Carcina, attorno alle 18 di sabato 30 novembre, si trasforma nel set di un inseguimento con tutti i crismi. In strada, sulle tracce della Peugeot 207, rubata in città ad inizio del mese, si mette la pattuglia della Polizia Locale del Corpo intercomunale della Valtrompia.

Gli agenti raggiungono l’auto in via Veneto, ma il conducente, un 28enne albanese, decide di non arrendersi e tenta la fuga a tutta velocità, compiendo manovre pericolose che mettono a rischio l’incolumità pubblica. L’inseguimento arriva al capolinea in via Sardegna, dove la vettura rubata si scontra con la vettura di servizio. Nonostante l’impatto l’uomo al volante della Peugeot rubata riesce a guadagnare qualche metro, ma non a mettersi al riparo. Gli agenti infatti riescono a bloccarlo poco dopo e a sottoporlo anche all’alcoltest. L’uomo è risultato positivo con un tasso doppio rispetto al limite, ed è stato arrestato per resistenza, ricettazione e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Il giudice, che l’ha processato per direttissima, ha convalidato il suo arresto e accolto la richiesta di patteggiamento ad un anno e otto mesi di reclusione.