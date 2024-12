Villa Carcina, il parco di Villa Glisenti sarà aperto tutto l’anno

Barbara Fenotti

Dal 2025 l’area verde, solitamente chiusa nelle stagioni fredde, cambia orari in via sperimentale

2 ' di lettura

Villa Glisenti a Villa Carcina © www.giornaledibrescia.it

Gli autunni e gli inverni sempre più miti invogliano a uscire per fare delle passeggiate e sedersi all’aperto a godere del sole. A Villa Carcina, a fronte delle numerose richieste ricevute dall’Amministrazione comunale, a partire dal primo gennaio, il parco pubblico di Villa Glisenti sarà accessibile in via sperimentale alla popolazione per tutto l’anno. L’area verde rimarrà aperta da gennaio a marzo dalle 9 alle 16, da aprile a maggio dalle 9 alle 20, da giugno ad agosto dalle 9 alle 21, a sett