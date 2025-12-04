I Vigili del fuoco celebrano la protettrice santa Barbara

Il 4 dicembre il corpo nazionale dei Vigili del fuoco celebra Santa Barbara, la santa protettrice. Un momento importante per lodare chi, giorno dopo giorno, lavora per garantire la sicurezza dei cittadini in condizioni di emergenza.

La mattinata si è aperta con la cerimonia al comando di via Scuole con la deposizione della corona di fiori al Monumento ai Caduti. Qui i saluti istituzionali del comandante provinciale Luigi Antonio Pio Diaferio e del Prefetto di Brescia Andrea Polichetti.

I Vigili del fuoco celebrano santa Barbara - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Le celebrazioni sono poi proseguite al Cimitero Vantiniano, dove la corona è stata posta al Monumento ai Caduti, un momento di cordoglio per ricordare chi, con dedizione e coraggio, ha onorato il proprio lavoro.