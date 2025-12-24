La sorpresa di Natale dei Vigili del fuoco ai piccoli del Civile

Una sorpresa organizzata per strappare un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale Civile. I Vigili del fuoco di Brescia hanno fatto visita ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, Oncoematologia pediatrica, Ortopedia pediatrica, Chirurgia pediatrica e Pediatria d’Urgenza, portando i propri auguri anche alle famiglie e al personale ospedaliero

«Sei tu il mio eroe», si legge in uno striscione che i Vigili del fuoco hanno esposto all’esterno dell’ospedale. Per quest’iniziativa sono stati impiegati anche un mezzo anfibio e l’autoscala.