La sorpresa di Natale dei Vigili del fuoco ai piccoli del Civile
«Sei tu il mio eroe», si legge in uno striscione esposto durante la visita nel giorno della vigilia: per l’iniziativa sono stati impiegati anche un mezzo anfibio e l’autoscala
Una sorpresa organizzata per strappare un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale Civile. I Vigili del fuoco di Brescia hanno fatto visita ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, Oncoematologia pediatrica, Ortopedia pediatrica, Chirurgia pediatrica e Pediatria d’Urgenza, portando i propri auguri anche alle famiglie e al personale ospedaliero
«Sei tu il mio eroe», si legge in uno striscione che i Vigili del fuoco hanno esposto all’esterno dell’ospedale. Per quest’iniziativa sono stati impiegati anche un mezzo anfibio e l’autoscala.
