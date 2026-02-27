Vigili del fuoco, la prima donna caposquadra a Brescia

La consegna del casco rosso da caposquadra è stato stamattina, durante le celebrazioni dell’87esimo anniversario del corpo, l'apice di un percorso che ha visto Francesca Parolari, vigile del fuoco volontario di Edolo, raggiungere anche il primato della prima donna a Brescia chiamata al comando di una squadra operativa di pronto intervento contro gli incendi.

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

L'87esimo anniversario dei Vigili del fuoco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Sono tra i volontari di Edolo dal 2007 e devo dire che da sempre i colleghi mi hanno trattato alla pari. Una parità conquistata sul campo ma anche fatta dopo percorsi di condivisione e di formazione continua.

Da qui il mio appello ai giovani: venite a trovarci in distaccamento e sarà la squadra a darvi l'entusiasmo a partecipare alle attività ed a mettervi a disposizione delle persone. La nostra è una scelta di vita ancorché di volontariato: la dove le persone fuggono noi accorriamo a portare aiuto usiamo dire. E questo è il nostro spirito che ci guida nelle decisioni e nel lavoro che facciamo tra le gente ha detto la neo promossa caposquadra».