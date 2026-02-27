Incendio in via Valsaviore a Brescia, edificio in fiamme

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina attorno alle 8 in una cascina ristrutturata di via Valsaviore a Brescia nella zona della Mandolossa, con circa tremila metri quadrati di are interessata. Le fiamme si sarebbero propagate per cause ancora da accertare dal tetto della struttura.

Le dimensioni del rogo e il materiale potenzialmente infiammabile hanno imposto una ingente mobilitazione di uomini e mezzi, che da via Scuole si sono recati in Mandolossa per cercare di limitare la progressione delle fiamme.

Nella giornata in cui si celebra al San Barnaba l'ottantasettesimo anniversario dell’istituzione del corpo dei Vigili del fuoco, l'emergenza ha creato allarme non solo nel quartiere ma in tutti i comandi limitrofi dei pompieri. Sul luogo dell’incendio stanno convergendo molte squadre con attrezzature, autoscale e camion attrezzati per permettere l'intervento in sicurezza, date le vaste dimensioni del fronte dell'incendio. Le operazioni di spegnimento potrebbero protrarsi per tutto il giorno.