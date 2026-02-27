Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Incendio in via Valsaviore a Brescia, edificio in fiamme

Roberto Manieri
Il rogo è scoppiato attorno alle 8: sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento potrebbero protrarsi per tutto il giorno
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Le fiamme nella cascina di via Valsaviore
    Le fiamme nella cascina di via Valsaviore - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina attorno alle 8 in una cascina ristrutturata di via Valsaviore a Brescia nella zona della Mandolossa, con circa tremila metri quadrati di are interessata. Le fiamme si sarebbero propagate per cause ancora da accertare dal tetto della struttura.

Le dimensioni del rogo e il materiale potenzialmente infiammabile hanno imposto una ingente mobilitazione di uomini e mezzi, che da via Scuole si sono recati in Mandolossa per cercare di limitare la progressione delle fiamme.

Loading video...
Il fumo dell'incendio in via Valsaviore

Nella giornata in cui si celebra al San Barnaba l'ottantasettesimo anniversario dell’istituzione del corpo dei Vigili del fuoco, l'emergenza ha creato allarme non solo nel quartiere ma in tutti i comandi limitrofi dei pompieri. Sul luogo dell’incendio stanno convergendo molte squadre con attrezzature, autoscale e camion attrezzati per permettere l'intervento in sicurezza, date le vaste dimensioni del fronte dell'incendio. Le operazioni di spegnimento potrebbero protrarsi per tutto il giorno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incendiocapannone
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario