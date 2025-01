Vigili del fuoco, concluso il corso di guida fuoristrada per i volontari

Si è concluso con la settimana di guida su terreno non preparato l'iter del corso patenti di terza categoria speciale per diciassette volontari facenti parte dei diciotto distaccamenti volontari della provincia di Brescia.

Il corso

Il corso si è articolato in una parte teorica tenuta in aula e una parte pratica in un campo appositamente preparato con diversi scenari e insidie che si possono trovare alla guida di mezzi fuoristrada. I volontari hanno superato l'esame finale con successo, mettendo in pratica le tecniche di guida per affrontare in sicurezza scenari e ostacoli naturali.