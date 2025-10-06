Vigili del fuoco di Brescia, sciopero provinciale Confsal il 9 ottobre

I Vigili del Fuoco del Comando di Brescia si fermeranno per quattro ore, dalle 8 alle 12, giovedì 9 ottobre. Lo ha annunciato l’organizzazione sindacale di categoria (Confsal), che da luglio ha avviato uno stato di agitazione provinciale denunciando «l’assenza di confronto e di risposte da parte della dirigenza locale».

La protesta

La procedura si era aperta lo scorso 18 luglio con la proclamazione dello stato di agitazione. La commissione paritetica convocata il 7 agosto – spiegano i sindacati – non ha portato ad alcun risultato: «Il Comandante di Brescia non ha mostrato alcuna intenzione di mediazione, rimanendo fermo nelle posizioni iniziali».

L’astensione dal lavoro interesserà tutto il personale operativo, amministrativo e giornaliero delle sedi del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia. Saranno comunque garantiti i servizi minimi, che prevedono l’obbligo di garanzia del soccorso tecnico urgente alla popolazione.

Il sit-in

I Vigili del fuoco organizzeranno anche un sit-in pacifico davanti alla Prefettura di Brescia. Alle 9.30 una delegazione sindacale chiederà di incontrare il prefetto per consegnare un documento con le richieste della categoria.