Vigili del fuoco di Brescia, sciopero provinciale Confsal il 9 ottobre
I Vigili del Fuoco del Comando di Brescia si fermeranno per quattro ore, dalle 8 alle 12, giovedì 9 ottobre. Lo ha annunciato l’organizzazione sindacale di categoria (Confsal), che da luglio ha avviato uno stato di agitazione provinciale denunciando «l’assenza di confronto e di risposte da parte della dirigenza locale».
La protesta
La procedura si era aperta lo scorso 18 luglio con la proclamazione dello stato di agitazione. La commissione paritetica convocata il 7 agosto – spiegano i sindacati – non ha portato ad alcun risultato: «Il Comandante di Brescia non ha mostrato alcuna intenzione di mediazione, rimanendo fermo nelle posizioni iniziali».
L’astensione dal lavoro interesserà tutto il personale operativo, amministrativo e giornaliero delle sedi del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia. Saranno comunque garantiti i servizi minimi, che prevedono l’obbligo di garanzia del soccorso tecnico urgente alla popolazione.
Il sit-in
I Vigili del fuoco organizzeranno anche un sit-in pacifico davanti alla Prefettura di Brescia. Alle 9.30 una delegazione sindacale chiederà di incontrare il prefetto per consegnare un documento con le richieste della categoria.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.