Vigili del fuoco di Brescia, sciopero provinciale Confsal il 9 ottobre

Stop di quattro ore, dalle 8 alle 12, e sit-in davanti alla Prefettura alle 9.30: garantiti i servizi minimi. Lo ha annunciato l’organizzazione sindacale di categoria Confsal
Mezzi dei Vigili del Fuoco al Comando di via Scuole - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

I Vigili del Fuoco del Comando di Brescia si fermeranno per quattro ore, dalle 8 alle 12, giovedì 9 ottobre. Lo ha annunciato l’organizzazione sindacale di categoria (Confsal), che da luglio ha avviato uno stato di agitazione provinciale denunciando «l’assenza di confronto e di risposte da parte della dirigenza locale».

La protesta

La procedura si era aperta lo scorso 18 luglio con la proclamazione dello stato di agitazione. La commissione paritetica convocata il 7 agosto – spiegano i sindacati – non ha portato ad alcun risultato: «Il Comandante di Brescia non ha mostrato alcuna intenzione di mediazione, rimanendo fermo nelle posizioni iniziali».

L’astensione dal lavoro interesserà tutto il personale operativo, amministrativo e giornaliero delle sedi del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia. Saranno comunque garantiti i servizi minimi, che prevedono l’obbligo di garanzia del soccorso tecnico urgente alla popolazione.

Il sit-in

I Vigili del fuoco organizzeranno anche un sit-in pacifico davanti alla Prefettura di Brescia. Alle 9.30 una delegazione sindacale chiederà di incontrare il prefetto per consegnare un documento con le richieste della categoria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Vigili del fuocoscioperosciopero Vigili del fuocoBrescia
