Girano un video pubblicitario con una pistola: denunciati

L’allarme è scattato immediatamente. E non poteva essere altrimenti. Alcuni passanti hanno segnalato al 112 una persona che puntava una pistola contro un’auto in corsa in via Saffi in città.

Immediatamente sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato e immobilizzato il soggetto armato. Soltanto a quel punto hanno potuto esaminare l’arma, scoprendo che si trattava di una pistola a salve.

Nel frattempo sul posto è arrivato un altro uomo a bordo di una auto, quella contro la quale era stata puntata l’arma. I due stavano girando, senza averlo annunciato come invece prevede la norma, un video pubblicitario per una marca di abbigliamento.

La pistola è stata sequestrata e i due denunciati per procurato allarme.