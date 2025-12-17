Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Girano un video pubblicitario con una pistola: denunciati

Paolo Bertoli
Dopo aver immobilizzato l’uomo che la impugnava, i carabinieri hanno scoperto che si trattava di una pistola a salve: i due soggetti stavano promuovendo una marca di abbigliamento in via Saffi
L'arma sequestrata dai carabinieri
L'arma sequestrata dai carabinieri
AA

L’allarme è scattato immediatamente. E non poteva essere altrimenti. Alcuni passanti hanno segnalato al 112 una persona che puntava una pistola contro un’auto in corsa in via Saffi in città.

Immediatamente sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato e immobilizzato il soggetto armato. Soltanto a quel punto hanno potuto esaminare l’arma, scoprendo che si trattava di una pistola a salve.

Nel frattempo sul posto è arrivato un altro uomo a bordo di una auto, quella contro la quale era stata puntata l’arma. I due stavano girando, senza averlo annunciato come invece prevede la norma, un video pubblicitario per una marca di abbigliamento.

La pistola è stata sequestrata e i due denunciati per procurato allarme.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
pistoladenunciativideo pubblicitarioprocurato allarmeBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario