Video con drone sul Duomo di Como, denunciato un 18enne di Brescia

Si aggiravano sul tetto del Duomo di Como e hanno raggiunto la Torre del Palazzo del Broletto percorrendo in modo pericoloso le coperture, con l’obiettivo di realizzare video e immagini. Per questo la Polizia di Stato ha denunciato un diciottenne e un diciassettenne, residenti a Brescia e Milano, per procurato allarme e violazione di domicilio. Entrambi hanno precedenti.

I due, una volta fermati dalla Polizia, hanno consegnato il materiale fotografico in loro possesso, realizzato anche con un drone. Sono stati denunciati dalla Digos di Como: il maggiorenne alla Procura della Repubblica e il minorenne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano.

Il fatto

L’episodio è avvenuto domenica mattina, dopo una chiamata alla Sala operativa da parte di una turista polacca che segnalava la presenza di due persone sul tetto del Duomo di Como. Gli agenti delle Volanti, insieme agli operatori della Digos e della Polizia scientifica della Questura di Como, sono intervenuti sul posto senza riuscire, in un primo momento, a rintracciare i due giovani.

Le indagini della Digos sono proseguite con l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire la dinamica e risalire all’identità dei due, poi denunciati.