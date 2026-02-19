Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Si aggira con fare sospetto in viale Europa: arrestato un latitante

Il 25enne aveva a carico numerosi precedenti e un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo: doveva scontare du anni di reclusione
Viale Europa, foto d'archivio
Viale Europa, foto d'archivio
AA

Avrebbe dovuto trovarsi in carcere e invece da circa un anno era latitante: arrestato un 25enne marocchino irregolare sul territorio nazionale. L'uomo, con a carico numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti, furto aggravato, rapina, evasione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di stato ila Brescia. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo, visto che il 25enne doveva scontare circa 2 anni di reclusione; il provvedimento è stato adottato a seguito di alcune sentenze di condanna divenute definitive per i reati di evasione, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto

L’uomo, quando è stato fermato dai poliziotti per un controllo, si stava aggirando in atteggiamenti sospetti in viale Europa dopo essersi allontanato da un albergo della città. Il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, in modo tale da poter procedere alla sua espulsione dall’Italia. Sono ora in corso indagini per individuare eventuali complici che hanno consentito al 25enne di garantirsi la latitanza in questo anno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
latitantearrestoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario