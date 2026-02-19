Si aggira con fare sospetto in viale Europa: arrestato un latitante

Avrebbe dovuto trovarsi in carcere e invece da circa un anno era latitante: arrestato un 25enne marocchino irregolare sul territorio nazionale. L'uomo, con a carico numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti, furto aggravato, rapina, evasione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di stato ila Brescia. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo, visto che il 25enne doveva scontare circa 2 anni di reclusione; il provvedimento è stato adottato a seguito di alcune sentenze di condanna divenute definitive per i reati di evasione, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto

L’uomo, quando è stato fermato dai poliziotti per un controllo, si stava aggirando in atteggiamenti sospetti in viale Europa dopo essersi allontanato da un albergo della città. Il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, in modo tale da poter procedere alla sua espulsione dall’Italia. Sono ora in corso indagini per individuare eventuali complici che hanno consentito al 25enne di garantirsi la latitanza in questo anno.