Viaggio virtuale negli Usa per l’eclissi solare totale

Il 15 febbraio 1961 è ricordato per l’unica eclissi solare totale visibile in Italia nel XX secolo. In quella occasione nella Maremma toscana, durante gli istanti del «sole nero», vennero girate le scene della crocifissione del celebre film «Barabba». A Brescia, invece, l’eclissi fu parziale.

Anche la prossima sarà parziale per il territorio bresciano. Lo spettacolare fenomeno dell’eclissi totale si ripeterà l’8 aprile in Messico, Stati Uniti e Canada.

Le lezioni

L’Osservatorio Serafini Zani ha coinvolto diversi docenti statunitensi - sono quelli che ha invitato a Lumezzane negli ultimi lustri - nelle proiezioni online che racconteranno l’evento celeste.

La prima sarà quella del 15 aprile, alle 19, in occasione della lezione pubblica del professor Kevin Milani, seguita anche da un gruppo di studenti liceali. In una data successiva verranno presentate le immagini giunte da diverse località americane e quelle che un docente tenterà di catturare da una mongolfiera. L’Osservatorio Serafino Zani ha inoltre promosso la realizzazione di un video che segnala come seguire l’oscuramento del disco solare da parte della luna dell’8 aprile in diretta web

Per partecipare a questi eventi scrivere a osservatorio@serafinozani.it.