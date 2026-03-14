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Via Verziano, rischio per pedoni e bici: ora spunta il cartello

Il «Comitato Spontaneo Fornaci» torna alla carica sul tema della sicurezza legato alla strada
Il cartello che invita a moderare la velocità - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
Il cartello che invita a moderare la velocità - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
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Il «Comitato Spontaneo Fornaci» torna alla carica sul tema della sicurezza di via Verziano e lo fa rivolgendosi alle testate locali con una propria lettera. Secondo il sodalizio, via Verziano «è una strada molto trafficata dove manca completamente uno spazio sicuro per pedoni e ciclisti: non esiste un marciapiede e nemmeno una ciclopedonale».

Nella denuncia pubblica del Comitato si legge che «chi percorre questa via a piedi o in bicicletta è costretto a condividere la carreggiata con le auto, con rischi evidenti». E in effetti, basta transitare da e per il carcere di Verziano per rendersi conto che gli utenti deboli della strada sono esposti a rischi non indifferenti, non solo la sera ma anche durante le ore diurne.

«A rendere la situazione ancora più pericolosa non è solo il traffico, ma anche la velocità con cui molti veicoli percorrono questo tratto di strada» continua il Comitato Spontaneo.

Negli anni sono state avanzate diverse proposte alla Loggia ma senza ottenere risposte e sono state anche raccolte molte firme da parte dei residenti, proprio per chiedere interventi concreti per la messa in sicurezza della strada.

Purtroppo, ad oggi, la situazione è rimasta invariata. «Quella di via Verziano non è l’unica criticità: nel quartiere esistono anche altre vie con problemi di viabilità e sicurezza, ma qui il problema è ancora più evidente perché manca del tutto uno spazio dedicato a pedoni e ciclisti». Secondo il Comitato, la strada è molto trafficata e la sicurezza dovrebbe essere una priorità: non per nulla è stato posato un cartello che esorta gli automobilisti all’attenzione e a moderare la velocità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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