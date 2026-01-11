Via Tartaglia, arrestato pusher con hashish e bilancino

La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un cittadino gambiano di 30 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato in via Tartaglia mentre cercava di disfarsi di un involucro contenente hashish. Durante il controllo è stato trovato in possesso di circa un etto di droga, oltre a un taglierino e a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

A suo carico risultano precedenti penali per reati di varia natura. Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dal territorio nazionale. «La lotta allo spaccio di droga è fondamentale per la sicurezza dei cittadini», ha dichiarato il questore Sartori.