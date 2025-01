Via Porta Pile è stata riaperta, ma la Ztl non è ancora attiva

I cantieri per la palazzina dell’Università degli Studi di Brescia sono agli sgoccioli, ma i residenti si dicono «esausti» e chiedono spiegazioni

Il nuovo edificio su via Porta Pile - Foto © www.giornaledibrescia.it

Eppur si muove. A rilento, ma si muove. Il cantiere allestito per la creazione della nuova palazzina dell’Università degli Studi di Brescia si riduce col trascorrere dei giorni man mano che i lavori procedono, ma appare ancora come un corpo anomalo all’incrocio tra via Porta Pile e via Battaglie. E all’alba del 2025 i residenti si dicono «esausti» di questo stallo prolungato. Ztl sospesa Il monitor per la Ztl resta ancora spento - Foto © www.giornaledibrescia.itFoto © www.giornaledibrescia.it So