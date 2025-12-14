Giornale di Brescia
Brescia e Hinterland

Via Orzinuovi, spacca un finestrino e minaccia una donna col coltello

L’uomo le ha rubato il portafoglio e poi è scappato. Individuato grazie a un video fatto dalla vittima, è stato arrestato dopo che ha colpito con calci e pugni i poliziotti intervenuti
Ha spaccato il finestrino di un’auto in sosta in via Orzinuovi a Brescia, ha rubato un portafoglio e per scappare ha minacciato una donna con un coltello. Una volta rintracciato, ha aggredito gli agenti di Polizia. È finita con l’arresto la fuga di un cittadino marocchino di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti, fermato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato.

L’episodio è avvenuto in via Orzinuovi: una donna ha chiamato il 112 riferendo di essere stata vittima di una rapina. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe avvicinato alla sua auto parcheggiata, avrebbe rotto il vetro e le avrebbe rubato il portafogli. Prima di fuggire in bicicletta in direzione di via della Noce, le ha mostrato un coltello minacciandola.

Il video girato dalla vittima

Gli agenti della Volante hanno raccolto la testimonianza della vittima, che ha fornito una descrizione dettagliata del rapinatore e consegnato un video che lo ritraeva durante l’azione e la fuga. Il sospetto è stato individuato poco dopo nel parcheggio del Centro Flaminia Vecchio, in via Salgari. Al momento del controllo, il 27enne – già destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Brescia – ha opposto resistenza, colpendo i poliziotti con calci e pugni nel tentativo di scappare. Immobilizzato, è stato perquisito: trovato il portafoglio della rapinata, oltre a tre telefoni cellulari rubati e un coltello da cucina. Tutto il materiale è stato sequestrato.

In carcere

L’uomo è stato arrestato con le accuse di rapina impropria aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e possesso illegale di arma. Portato nel carcere Nerio Fischione di Brescia, è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti un ulteriore ordine di allontanamento dal territorio nazionale, finalizzato all’espulsione dall’Italia al termine della detenzione, considerata la pericolosità sociale del soggetto e la gravità dei fatti contestati.

