Via al bando «Cento leve», il tirocinio del Comune di Brescia

Sono aperte da martedì 5 maggio le domande di partecipazione al nuovo bando del Progetto 100 leve – DoteComune , che prevede l'attivazione di 11 tirocini extracurriculari negli uffici del Comune di Brescia , rivolti a cittadine e cittadini disoccupati di età pari o superiore ai 18 anni, residenti o domiciliati in Regione Lombardia . Possono candidarsi anche i percettori di ammortizzatori sociali (Naspi e altre indennità). Sono invece esclusi i titolari di pensione.

L’iniziativa, finanziata dal Comune di Brescia e realizzata in collaborazione con Anci Lombardia e Ancilab, intende avvicinare persone disoccupate o inoccupate al mondo del lavoro tramite un’esperienza all’interno di alcuni uffici del Comune di Brescia. Lo scopo è promuovere la partecipazione di soggetti disoccupati alla vita della comunità e contribuire al suo miglioramento , implementando la qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

Le opportunità di tirocinio riguardano due ambiti principali: la promozione culturale (Settore Marketing, Cultura, Musei e Biblioteche) e il supporto amministrativo nella gestione dei servizi alla cittadinanza (Settore Pianificazione Urbanistica e Trasformazione Urbana, Settore Servizi Demografici, Settore Mobilità ed Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, Settore Bilancio e Ragioneria, Settore Sportello Unico dell'Edilizia).

Il programma

I tirocini avranno una durata di 3 mesi (dal 9 giugno all’8 settembre 2026), con un impegno settimanale di 20 o 25 ore. È prevista un'indennità mensile di 400 euro per i tirocinanti a 20 ore settimanali e di 500 euro per quelli a 25 ore. Al termine del percorso sarà rilasciata la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online a questo link. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Brescia: tel. 030 2978964/7314/8969 o a questo indirizzo mail.