Vezza d’Oglio, i Vigili del fuoco cercano nuovi volontari

«Diventare Vigile del fuoco volontario significa mettere il proprio tempo libero al servizio della comunità».
Una frase che rispecchia esattamente lo spirito di tanti volontari che ogni giorno, dalla pianura alla montagna passando per i laghi, si impegnano in situazioni di emergenza. Ed è la frase che il distaccamento dei Vigili del fuoco di Vezza d’Oglio ha scritto per cercare nuovi volontari, che si aggiungano al gruppo composto da 14 effettivi, due aspiranti e un ragazzo che sta effettuando il corso. Un gruppo che l’anno scorso ha effettuato circa 120 interventi.
I contatti
L’invito è rivolto a chi ha tra i 18 e i 37 anni. I volontari proprio per questo si ritrovano ogni ultima domenica del mese, dalle 9 alle 12, nella caserma in via Nazionale, 135. Ma è possibile anche chiamare il capo distaccamento Gino Poli al 331.6324594 o il vice Nicola Citroni al 338.7245667.
Un gruppo che oltre all’emergenza si mette a disposizione della comunità con diversi momenti di festa.