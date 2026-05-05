Vezza d’Oglio, i Vigili del fuoco cercano nuovi volontari

Una frase che rispecchia esattamente lo spirito di tanti volontari che ogni giorno, dalla pianura alla montagna passando per i laghi, si impegnano in situazioni di emergenza. Ed è la frase che il distaccamento dei Vigili del fuoco di Vezza d’Oglio ha scritto per cercare nuovi volontari, che si aggiungano al gruppo composto da 14 effettivi, due aspiranti e un ragazzo che sta effettuando il corso. Un gruppo che l’anno scorso ha effettuato circa 120 interventi.