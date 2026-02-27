Ponte di Legno, ricerche in corso per un 49enne disperso
L’uomo della provincia di Cremona non ha fatto ritorno da un’uscita in solitaria sull’Adamello
I soccorritori durante un intervento di recupero (Foto di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
AA
Sono in corso a Ponte di Legno le ricerche di un 49enne della provincia di Cremona, che dopo un' uscita in solitaria sull’Adamello non ha più fatto ritorno.
A lanciare l'allarme sono stati i familiari dell'escursionista, che non vedendolo rincasare hanno chiamato il 112. In questo momento sul posto sono impegnati i Vigili del fuoco di Vezza d'Oglio e di Darfo, il personale del Soccorso alpino della Valcamonica e i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Del caso sono stati informati anche i carabinieri della compagnia di Breno.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.