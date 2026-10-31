Vezza d’Oglio, scontro tra auto e moto sulla Ss42: sul posto l’elisoccorso

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 31 ottobre, lungo la Ss42, in località San Carlo, a Vezza d’Oglio. Poco prima delle 14.30 si sono scontrate un’auto e una moto e ad avere la peggio è stato il motociclista di 50 anni, trasportato in ospedale, alla Poliambulanza a Brescia, con l’elisoccorso. L’uomo non sarebbe grave.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vezza d’Oglio, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e collaborato con il personale sanitario per aiutare la persona ferita. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.