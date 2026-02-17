A Vezza d’Oglio si attende la neve per la Caspolada

In rampa di lancio uno degli appuntamenti invernali più suggestivi e partecipati dell’intera provincia: la Caspolada al chiaro di luna di Vezza d’Oglio. Destinata come le ultime edizioni, stante l’assenza di neve, a trasformarsi con tutta probabilità in una camminata scarponi ai piedi (a meno di graditissime sorprese, come già successo quest’anno).

L’appuntamento è per la notte del 28 febbraio, ma le iscrizioni sono già aperte (circa mille al momento i partecipanti, adesioni su questo sito web, dove si possono trovare tutti i dettagli) e l’organizzazione è entrata nel vivo: venerdì si è tenuta la conviviale per i volontari, come sempre numerosissimi (circa 170), che sono operativi nei vari settori dell’evento. Lo score quest’anno segna le ventiquattro edizioni, per una formula che, neve a parte, si è sempre mantenuta costante – e graditissima – nel tempo.

Il programma

Il programma prende il via già venerdì 27 con il Caspo party in piazza 4 Luglio 1866, appuntamento serale di apertura per scaldare l’attesa e consolidare lo spirito della festa. Sabato mattina, dalle 10, in palestra comunale sarà possibile ritirare pettorali, gadget e le racchette da neve in vista della camminata serale. Dalle 16.30 in piazza ci saranno musica, animazione e bevande calde con gli Amici della piazzetta, dalle 18 saluti e riconoscimenti ai gruppi più numerosi e alle 19 la partenza, camminando dapprima lungo le vie del paese e quinti tra prati e boschi. Al termine della passeggiata, musica, cena e serata conviviale al centro eventi Adamello.

«La neve è pochissima – dicono gli organizzatori –, ma come sempre è difficile fare previsioni, vediamo come evolve il tempo. Negli anni ci siamo adeguati, anche a cambiare quando manca pochissimo allo start, sempre salvaguardando la sicurezza. Il percorso sarà quello classico da circa dieci chilometri, al momento non abbiamo alternative vere al tracciato canonico».

Negli ultimi due anni la manifestazione ha saputo catalizzare su Vezza d’Oglio circa 2.500 iscritti per volta, mentre in passato, quando la neve imbiancava il paesaggio, si è spesso superato le 4mila partecipazioni. A organizzare è sempre l’omonimo comitato in collaborazione con Comune, Pro loco e diversi partner locali.