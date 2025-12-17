Vestone, precipita con l’auto per cento metri: gravissima 29enne

È rimasta un paio d’ore incastrata sotto alla sua automobile, dopo essere precipitata per un centinaio di metri almeno lungo la scarpata al di sotto della Provinciale 50, che nel primo tratto che da Nozza di Vestone sale a Pertica Alta prende il nome di via Generale Reverberi.

La disavventura è capitata questa mattina intorno alle 8 ad una giovane mamma 29enne di Odeno, frazione di Pertica Alta.

La dinamica

Stava risalendo verso casa quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Locale e della Stradale giunta sul posto da Desenzano, ha prima sbattuto contro un muro sulla destra, poi è precipitata nel prato sottostante, proseguendo la sua corsa fin sul fondo del canale, oltrepassando anche una strada privata.

L’allarme

Sarebbe rimasta lì, se non avesse «sentito» la sua presenza nel bosco il cane di Fabrizio, un anziano del posto, che poco prima delle 10 ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’ambulanza di Pronto emergenza da Odolo, l’equipaggio dell’auto infermierizzata e quello dell’eliambulanza decollata da Verona.

Recuperata dai Vigili del fuoco salodiani, la donna è stata trasferita in elicottero fino a Gavardo e da lì in ambulanza al Civile di Brescia, dove è ricoverata in gravissime condizioni. Paura per la presenza nell’auto di un seggiolino: fortunatamente la sua bimba, che non ha ancora tre anni, era a casa col papà.