Va a sbattere contro un camion per evitare un animale, ma è un sacco nero

Ubaldo Vallini
Disavventura per una donna al volante di una Panda sulle strade tra Vestone e Lavenone. Fortunatamente non si registrano feriti
Pensa di evitare quello che le sembrava un animale e va a sbattere contro il camion. Invece ciò che ha evitato era un sacchetto nero dell’immondizia, di quelli che qualcuno ha gettato dal finestrino invece che nell’apposito contenitore. La disavventura è capitata ad una giovane residente nel vicino Trentino che questo venerdì mattina intorno alle 9.30 stava risalendo la Valsabbia in compagnia di un’amica.

Ad un certo punto, mentre viaggiava al confine fra i territori di Vestone e di Lavenone, subito dopo una curva che gira a destra, si è trovata davanti quella che le pareva la sagoma scura di un animale. La frenata, immediata e violenta, le ha fatto perdere il controllo della Panda.

L’esatta dinamica è al vaglio degli agenti della Locale della Valle Sabbia, intervenuti sul posto per i rilievi, e per gestire la viabilità a senso unico alternato. Ad ogni modo, complice l’asfalto reso viscido dalla pioggerellina mattutina, l’auto si è girata finendo a sbattere contro il «bilico» austriaco che scendeva dalla parte opposta, ma con lo spigolo posteriore sinistro dell’auto. Una dinamica grazie alla quale le due donne non si sono fatte nulla; nemmeno è dovuta intervenire l’ambulanza. Ma che paura. Sul posto anche una squadra del servizio manutenzione strade della Provincia.

Argomenti
incidenteVestone
