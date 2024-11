Vestone, addio al fotografo ed ex assessore Franco Facchetti

Non c’era evento in zona al quale lui non partecipasse, questo fino all’anno scorso, con la sua fida macchina fotografica. Tanto che con i suoi scatti si potrebbe comporre la storia di Vestone degli ultimi cinquant’anni.

Francesco (Franco) Facchetti se n’è andato che mancavano pochi giorni a compiere i novanta anni e il funerale verrà celebrato oggi alle 15 nella parrocchiale che Vestone ha dedicato alla Visitazione di Maria. Lascia la moglie Costanza, i figli Andrea, Riccardo e Manuela, col resto della sua splendida famiglia, ma anche un’ampia schiera di amicizie coltivate col suo fare bonario ma schietto, con la sua disponibilità a darsi da fare per gli altri.

In Comune

Franco non era solo un fotografo per diletto, da tutti quanti apprezzato: era stato amministratore ricomprendo il ruolo di assessore ai Lavori pubblici, animatore del Cai vestonese, avisino di lungo corso. Con la sua chitarra e un paio di amici con clarinetto e fisarmonica, amava partecipare soprattutto ogni giovedì alle serate del Centro sociale, dove si festeggiavano i compleanni.

Seguendo le orme dell’attività missionaria di don Gabriele Facchi si era dato da fare in Burundi, Tanzania, Congo. Non poteva portare la penna sull’iconico cappello, ma partecipava regolarmente alle adunate nazionali degli Alpini.

Era di Pralboino, centro della Bassa col quale ha mantenuto solidi contatti, ed era diventato valsabbino per amore della montagna e della sua Costanza, conosciuta a Bagolino, sempre al suo fianco per 62 anni. Non c’è vestonese, ma anche molti altri valsabbini, che non ricordi su di lui un aneddoto. Lascia un grande vuoto, ma anche la testimonianza di una lunga vita vissuta con pienezza di affetti.