Vestone, incidente sulla 237 del Caffaro: disagi alla circolazione

Erik Fanetti
Lo scontro è avvenuto in località Gargnà: coinvolti due giovani, trasportati in ospedale in codice giallo
Le vetture coinvolte nello scontro - © www.giornaledibrescia.it
Intorno alle 19 di oggi, venerdì 20 febbraio, si è verificato un incidente lungo la 237 del Caffaro, in territorio di Vestone, più precisamente in località Gargnà, dove sono rimaste coinvolte due vetture e due giovani, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 29.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale della Valle Sabbia, intervenuta sul posto con una pattuglia. I due feriti sono stati soccorsi da due ambulanze, sopraggiunte da Vestone e da Anfo, che dopo le prime cure li hanno trasportati in ospedale in codice giallo; le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Notevoli i disagi alla circolazione, con entrambi i sensi di marcia bloccati, in attesa della rimozione dei mezzi e della bonifica, da parte degli addetti della Provincia, della carreggiata resa viscida dalla presenza di olio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidente stradaleVestone
