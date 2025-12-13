Giornale di Brescia
Il vescovo Tremolada in visita ai bambini ricoverati al Civile

Il presule ha portato un messaggio di vicinanza, speranza e conforto ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e al personale sanitario
In occasione della festa di Santa Lucia, il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada, ha fatto visita ai reparti pediatrici degli Spedali Civili, portando un messaggio di vicinanza, speranza e conforto ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e al personale sanitario.

L’incontro

Durante la visita si sono svolti momenti di preghiera e di raccoglimento, accompagnati dalla consegna di piccoli doni simbolici ai bambini, nel solco della tradizione legata a Santa Lucia. Il vescovo è stato accolto e accompagnato dal direttore generale degli Spedali Civili, Luigi Cajazzo, insieme alla Direzione strategica dell’azienda.

Mons. Tremolada ha condiviso con i presenti momenti di ascolto e dialogo, soffermandosi in particolare sul valore della cura e dell’attenzione alla persona. Nel giorno dedicato a Santa Lucia, il presule ha rivolto parole di incoraggiamento e gratitudine a medici, infermieri e operatori sanitari, sottolineando l’importanza del loro servizio quotidiano e della dimensione umana che accompagna il lavoro svolto ogni giorno accanto ai pazienti più fragili.

Una visita all’insegna della solidarietà e della speranza, che ha voluto testimoniare la vicinanza della Chiesa bresciana al mondo della sanità e alle famiglie che vivono il delicato percorso della malattia in età pediatrica.

vescovo Pierantonio Tremoladaospedale CivilepediatriaBrescia
