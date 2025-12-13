Il vescovo Tremolada in visita ai bambini ricoverati al Civile

In occasione della festa di Santa Lucia, il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada, ha fatto visita ai reparti pediatrici degli Spedali Civili, portando un messaggio di vicinanza, speranza e conforto ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e al personale sanitario.

L’incontro

Durante la visita si sono svolti momenti di preghiera e di raccoglimento, accompagnati dalla consegna di piccoli doni simbolici ai bambini, nel solco della tradizione legata a Santa Lucia. Il vescovo è stato accolto e accompagnato dal direttore generale degli Spedali Civili, Luigi Cajazzo, insieme alla Direzione strategica dell’azienda.

Mons. Tremolada ha condiviso con i presenti momenti di ascolto e dialogo, soffermandosi in particolare sul valore della cura e dell’attenzione alla persona. Nel giorno dedicato a Santa Lucia, il presule ha rivolto parole di incoraggiamento e gratitudine a medici, infermieri e operatori sanitari, sottolineando l’importanza del loro servizio quotidiano e della dimensione umana che accompagna il lavoro svolto ogni giorno accanto ai pazienti più fragili.

Una visita all’insegna della solidarietà e della speranza, che ha voluto testimoniare la vicinanza della Chiesa bresciana al mondo della sanità e alle famiglie che vivono il delicato percorso della malattia in età pediatrica.