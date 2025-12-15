Il Vescovo ai giovani: «Nei sogni della Bibbia il piano di Dio per noi»

«Non rinunciamo ai grandi sogni»: parte da questa esortazione di Papa Francesco l’annuale proposta dell’Opera per l’educazione cristiana agli studenti degli ultimi tre anni di scuola superiore sul tema «I giovani allo specchio - La costruzione dell’identità tra sogno, illusione e realtà» e monsignor Pierantonio Tremolada ha portato ieri un contributo di approfondimento, con riguardo al «Sogno nella Bibbia».

Accolti dal saluto del presidente dell’Oec, Angelo Martinelli, del vicepresidente, Michele Bonetti, e dall’intervento introduttivo della professoressa Adriana Pozzi, dopo la preghiera, guidata da suor Monica Gianoli, i corsisti hanno animato ieri la grande sala e gli spazi dell’Istituto Paolo VI di Concesio con le attività di riflessione in gruppi e la successiva condivisione in assemblea, in risposta agli stimoli offerti e a confronto con il Relatore.

La riflessione

Del sogno a occhi chiusi, ha osservato il Vescovo nel suo intervento, la scienza ci offre risposte: si sogna per elaborare emozioni, per consolidare la memoria, per tenere la mente in allenamento simulando pericoli e situazioni diverse.

I sogni a occhi chiusi hanno una caratteristica: «Ci ricordano l’esistenza di una dimensione che non è in nostro potere». Altro è il nostro sognare ad occhi aperti: «È un’espansione del desiderio, una proiezione sul futuro di ciò che consideriamo un bene. Ci aiuta a superare la quotidianità, a immaginare scenari migliori. Spinge a perseguire obiettivi, alimenta la nostra motivazione». Più che la scienza, la poesia e l’arte ci aiutano a comprendere l’importanza del sogno.

«Non siamo solo scienza, oggi c’è un grande bisogno di poesia», osserva monsignor Tremolada soffermandosi al tempo stesso sul «rischio che i sogni si trasformino in illusioni», se non ancorati alla realtà. «Ci sembrava di sognare», dicono gli ebrei di ritorno dall’esilio, nel salmo 126.

«La Bibbia – spiega il relatore – insiste sul sogno a occhi chiusi e in questo include il sogno ad occhi aperti, presentando l’esperienza nel sonno come rivelazione della volontà di Dio: di un disegno di grazia sulla persona e sull’umanità. Si pone in continuità con il sogno ad occhi aperti, ne rappresenta il miglior compimento».

«Speranza cristiana»

Così il sogno di Giuseppe figlio di Giacobbe prelude alla trasformazione da clan a popolo. Così il sogno di Giuseppe figlio di Davide è l’annuncio della nascita di Gesù che sarà riconosciuto come «Emmanuele, Dio con noi». Più che immagini della mente, i sogni nella Bibbia ci ricordano che Dio ha per noi un piano più grande, in una dimensione che ci oltrepassa.

La fine dell’esperienza storica, ricorda il vescovo citando i capitoli 21 e 22 dell’Apocalisse, «non è la fine del mondo, ma la sua trasfigurazione in forma nuova. Non è qualcosa di spaventoso, ma di grandioso. È questa la grande speranza cristiana». Strettamente legata al sogno, la speranza è più concreta: «Mette a tema il percorso, nella convinzione di una possibilità reale; si interroga sulle condizioni, spinge a cercare soluzioni. I sogni possono essere il punto di partenza, la speranza preserva da illusioni.

La speranza biblica è un concetto radicato nella fiducia in Dio», nel suo disegno d’amore per l’umanità al quale ci riconduce la Lettera di San Paolo ai Romani.