Verziano, da Roma la conferma: presto il nuovo carcere

Il Ministero della Giustizia ha risposto all’onorevole Benzoni confermando la priorità al progetto da 40,5 milioni: via ai cantieri

L'ingresso di Verziano - Foto © www.giornaledibrescia.it

L’intera copertura economica per il progetto bis da 40,5 milioni di euro (quello che prevede più spazi) è garantita e i lavori saranno divisi in due stralci funzionali. Ma, soprattutto, i cantieri per realizzare il primo comparto del nuovo carcere di Verziano partiranno nell’arco delle prossime settimane. L’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori per realizzare il primo lotto del futuro istituto penitenziario – si legge nel documento che porta il timbro del Ministero del