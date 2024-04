Verso il 25 aprile: il calendario delle iniziative dell’Anpi

«Viva l’Italia antifascista». Il riferimento è al grido del loggionista alla Prima della Scala che lo scorso dicembre suscitò clamore. «Il 25 aprile è di tutti», «Cessate il fuoco ovunque», con la mente che va alle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Sono le tre espressioni d’ordine delle iniziative organizzate in vista del 25 aprile dalla sezione Anpi Caduti di piazza Rovetta.

Il presidente Vanni Botticini spiega: «Vogliamo fare una festa per tutti quelli che ci hanno permesso di essere qui oggi liberi di parlare, anche se stanno cercando di toglierci la parola mandando anche in prigione i giornalisti».

Si inizia domani pomeriggio, alle 16, alla Nuova Libreria Rinascita: Sandro Moiso presenterà il suo libro, «Riti di passaggio», per la rassegna Carmine Resistente.

Domenica alle 15, nel parco Pietro Morari di via Odorici, sarà piantumato un ulivo dedicato alla memoria di Vittorio Arrigoni, il giornalista, attivista e pacifista assassinato a Gaza nell’aprile del 2011: sarà presente la mamma Egidia Beretta. A seguire una performance teatrale dell’associazione Cerchio Rosso e alle 18 la presentazione di R-Esistenze Cd, a cura di Marina Corti e Bruno Podestà.

Prima del 25 aprile ci sarà un trittico di iniziative: sabato 20 alle 20.30, nella Chiesa Santa Maria del Carmine, il concerto di Coro Clandestino, canti di Resistenza, Pace e Libertà; martedì 23, alle 18.30, al Cinema Nuovo Eden la proiezione del docufilm «Flora» su una delle più giovani staffette partigiane del Bolognese. Giovedì 25 aprile la Festa di Carmine Resistente si aprirà dalle 12 con stand gastronomici, tavolate in strada e musica dal vivo. Alle 16.30 partirà il corteo antifascista che arriverà in piazza Loggia: quest’anno i relatori saranno due giovani studenti universitari, Marta Cremaschi e Cristian Zoppini, che affronteranno non solo il tema della Liberazione ma anche della scuola.

Per il cinquantesimo anniversario della Strage di Piazza Loggia, venerdì 19 aprile, alle 18, allo spazio Aref, sarà presentato il libro di Pietro Garbarino «Piazza della Loggia, cinquant’anni dopo» con l’autore, Saverio Ferrari, ricercatore di Osservatorio democratico sulle nuove destre e il senatore Alfredo Bazoli.

Valter Longhi, responsabile organizzazione precisa: «Il nostro programma quest’anno è diverso rispetto alle altre edizioni. Non faremo l’iniziativa della serata del 25 aprile per alleggerire la pressione sul quartiere». Lucio Pedroni, presidente provinciale Anpi sottolinea: «Sulla guerra in Medio Oriente conosciamo le situazioni in campo. Siamo stati sollecitati a prendere posizione, voglio sgombrare il campo. Siamo per il cessate il fuoco, ovunque, anche in Ucraina. I palestinesi hanno due problemi, ritornare ad esser un popolo libero, e liberarsi da Hamas». E conclude: «La Resistenza è stata un’esperienza importantissima per il nostro Paese, in cui tutti i partiti, non solo i comunisti, hanno formato il Comitato di liberazione nazionale. Come Anpi abbiamo una vocazione unitaria cerchiamo di mettere assieme tutte le realtà che difendono la Costituzione».

La festa provinciale Anpi si svolgerà a Gussago dal 27 al 30 giugno: parole d’ordine, difesa della Costituzione e di tutti i diritti, solidarietà, legalità.